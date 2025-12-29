Утверждены правила распределения чистой прибыли госпредприятий - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждены Правила распределения чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности, и чей контрольный пакет долей (акций) принадлежит государству, юридических лиц публичного права, а также общие параметры дивидендной политики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Правила регулируют распределение чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности, и чей контрольный пакет долей (акций) принадлежит государству, юридических лиц публичного права, общие параметры дивидендной политики, а также правовые и организационные вопросы, связанные с распределением чистой прибыли, включая механизмы контроля за выплатой дивидендов в государственный бюджет.

Правила не распространяются на государственное предприятие, акции которого включены в листинг ведущих бирж за пределами страны.