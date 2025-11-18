В городе Зангилан состоялось заседание, посвященное пятилетней деятельности Координационного штаба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева в городе Зангилан состоялось заседание, посвященное пятилетней деятельности штаба.

Как сообщает Trend, выступивший на заседании Самир Нуриев отметил, что под непосредственным руководством главы нашего государства реализуется программа «Великое возвращение» на освобожденные территории.

По его словам, масштабные работы по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура являются важным примером для международной практики как одна из наиболее системных и оперативных моделей восстановления, применяемых в постконфликтный период.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания была представлена информация о работе, проводимой в населенных пунктах на освобожденных от оккупации территориях в рамках реализации «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Поездка членов Координационного штаба на освобожденные территории продолжается.

