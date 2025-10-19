Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан способен задать новую динамику экономическому партнерству - взгляд из Астаны

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан способен задать новую динамику экономическому партнерству стран, выведя его за пределы привычных энергетических и транспортных рамок.

Об этом сказал Trend независимый казахстанский эксперт по международным отношениям и экономической политике Ерик Батырханов.

“Сейчас отношения Астаны и Баку переходят от этапа взаимной торговли к формированию полноценной индустриально-инвестиционной экосистемы, где обе стороны стремятся к созданию добавленной стоимости”, - сказал он.

Е.Батырханов отметил, что сейчас на первом плане в двустороннем сотрудничестве находятся логистика и энергетика, которые становятся взаимосвязанными драйверами. Казахстан уже использует азербайджанскую инфраструктуру для экспорта нефти - около 1,5 миллиона тонн в год, и эта цифра постепенно растет. Совместные проекты по модернизации портов Актау и Алят создают базу для каспийского хаба, где нефть, зерно, металлы и контейнерные грузы объединяются в единую транспортную систему. Это означает, что страны перестают быть просто «точками отправки» и «приёма» - они превращаются в узлы глобальных цепочек.

“Второе измерение - продовольственная и агротехнологическая кооперация. Рекордный рост поставок казахстанского зерна в Азербайджан (более 450 тысяч тонн в 2024 году) стал лишь началом новой модели - создания совместных центров переработки и дистрибуции сельхозпродукции с ориентацией на рынки Кавказа и Турции. Это сдвиг от экспорта сырья к экспорту готовых решений”, - сказал Е.Батырханов.

По его словам, параллельно усиливается цифровая связность - страны синхронизируют таможенные данные и транспортные маршруты через систему Digital Trade Corridor, что открывает путь к сотрудничеству в ИТ-инфраструктуре, телекоммуникациях и финтехе.

Эксперт также указал на то, что важным направлением становится и "зеленая" трансформация. Совместный проект Caspian Green Energy Corridor, где участвуют Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, отражает переход региона к «умной энергетике» - ветровой, солнечной и водородной.

“Всё это говорит о том, что визит Президента Азербайджана - это не просто дипломатическое событие, а точка системного расширения партнёрства, в котором энергетика, продовольствие, цифровизация и экология соединяются в единую стратегию устойчивого роста”, - сказал Е.Батырханов.

По его словам, отношения Казахстана и Азербайджана сегодня переживают, без преувеличения, новый качественный этап. Это устойчивое стратегическое партнёрство, основанное на взаимном доверии и совпадении интересов в ключевых вопросах региональной политики и экономики.

“За последние годы мы наблюдаем заметное углубление диалога на уровне глав государств и правительств, рост объемов торговли, запуск совместных инвестиционных проектов. Оба государства демонстрируют схожее понимание вызовов, стоящих перед регионом, - будь то энергетическая безопасность, транспортная связность или необходимость укрепления тюркской интеграции”, - сказал Е.Батырханов.

Он подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан формируют ось стабильности и модернизации на пространстве Каспия и Центральной Евразии. Их сотрудничество становится примером того, как страны со схожим историческим опытом и ментальной близостью могут конвертировать политическое доверие в реальные экономические результаты.

“В последние годы союз Казахстана и Азербайджана превратился из декларативного партнёрства в конкретно результативный альянс, и вот что это уже дает на фактах и цифрах. По данным официальных источников, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2024 году превысил 533 миллиона долларов США”, - сказал Е.Батырханов.

Эксперт отметил, что в период с января по октябрь 2024 года взаимная торговля выросла на 38,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до около 393,8 миллиона долларов США. При этом экспорт Азербайджана в Казахстан увеличился на 23,2 процента, достигнув 107,7 миллиона долларов США. Экспорт Казахстана в Азербайджан вырос на 45,6 процента - до 286 миллиона долларов США (за первые 10 месяцев).

“Совместные переговоры ведутся с целью увеличить транзит казахстанской нефти через азербайджанские маршруты до 5-7 миллионов тонн в год. При этом в 2023 году через Азербайджан уже транзитом отправлялось около 1,4 миллиона тонн нефти из Казахстана. В 2025 году планируется довести объём поставок через Баку-Тбилиси-Джейхан до 1,7-1,8 миллиона тонн, а далее - к 2,2 миллиона тонн. Азербайджан рассматривает повышение ежегодного транзита до 7 миллионов тонн к 2027 году”, - сказал Е.Батырханов.

Эксперт подчеркнул, что в 2024 году объём грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ/ Средний коридор) между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 62 процентов, достигнув 4,5 миллиона тонн. Он добавил, что начинает действовать Казахстано-азербайджанский инвестиционный фонд с первоначальным капиталом $300 млн, ориентированный на совместные проекты.

“Эти цифры демонстрируют, что сотрудничество двух стран становится инструментом экономического роста, логистической диверсификации и энергетической автономии. Средний коридор - это уже не просто альтернативный маршрут, а стратегическая ось нового евразийского транзита, где Казахстан и Азербайджан играют ключевые роли”, - сказал Е.Батырханов.

Он добавил, что по итогам 2024 года объём грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 62 процента, достигнув 4,5 миллиона тонн, из которых около половины приходится на долю казахстанских экспортных потоков. Сегодня маршрут объединяет более 20 логистических и портовых операторов из Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. За счёт синхронизации тарифов и внедрения электронных систем оформления (eTIR, Digital Trade Corridor) время транзита сократилось с 38 до 19 дней.

По его словам, потенциал коридора усиливается в контексте глобальной логистической перестройки. По оценкам Международной ассоциации ТМТМ, к 2030 году грузопоток может превысить 10-12 миллионов тонн в год, что сопоставимо с объёмами отдельных черноморских портов.

“Казахстан и Азербайджан становятся ключевыми звеньями в этой трансформации: порт Актау и порт Алят формируют единое логистическое пространство Каспия, где создаются хабы перевалки нефти, зерна, металлов и контейнерных грузов. В долгосрочной перспективе Средний коридор способен превратить наши страны в центры новой трансконтинентальной экономики, где решающее значение будут иметь не расстояния, а скорость, цифровизация и предсказуемость транзита”, - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что для Казахстана и Азербайджана это не просто проект транспортной связности - это элемент экономического суверенитета и реинтеграции Евразии на новых принципах.

Говоря о Зангезурском коридоре, Е.Батырханов сказал, что это потенциально самое короткое сухопутное соединение между Каспийским регионом и Турцией, а значит - ключевой недостающий элемент для полноценной реализации Транскаспийского маршрута.

“Для Казахстана этот проект имеет, прежде всего, транзитно-экономическое значение. Если коридор будет реализован, путь казахстанских грузов из портов Актау и Курык до турецких и европейских рынков сократится примерно на 600-700 км, а логистические издержки, по оценкам экспертов, на 10-15 процентов”, - сказал Е.Батырханов.

Он также добавил, что сегодня маршрут Казахстан - Азербайджан - Грузия - Турция функционирует успешно, но остаётся зависимым от перегрузок и ограниченной пропускной способности отдельных участков.

Эксперт добавил, что партнёрство Казахстана и Азербайджана в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня является опорным стержнем всей тюркской интеграции. Это не просто символическая близость - это практическое взаимодействие двух экономически и политически зрелых стран, которые задают тон общему направлению развития организации.

По его словам, в экономическом плане две страны формируют связку, которая может стать «локомотивом» тюркской интеграции. Совокупный ВВП Казахстана и Азербайджана превышает 300 миллиардов долларов, а доля в тюркском энергетическом экспорте - более 60 процентов. Через них проходят главные транзитные коридоры: Каспий, Средний коридор, Трансанатолийский и далее - к Средиземному морю.

“Но не менее важен и политико-гуманитарный компонент. И Казахстан, и Азербайджан делают акцент на модернизации исламского и тюркского мира через образование, цифровизацию, "зелёную" экономику и международное партнёрство. Это придаёт ОТГ современный и конструктивный характер, отличающийся от классических межгосударственных союзов. В стратегическом плане союз Астаны и Баку в рамках ОТГ способствует формированию новой архитектуры сотрудничества в Евразии, где страны тюркского мира выступают не периферией, а самостоятельным центром влияния между Европой, Россией, Китаем и Ближним Востоком”, - сказал Е.Батырханов.

Он отметил, что предстоящий казахстано-азербайджанский бизнес-форум — это инструмент ускорения конкретных проектов.

“Для обеих стран сейчас важно не только увеличивать объёмы торговли, но и углублять структуру сотрудничества - переходить от сырьевого обмена к совместному производству, логистическим и технологическим цепочкам. Именно такие задачи решаются на уровне прямых встреч компаний, институтов развития и госорганов”, - сказал Е.Батырханов.

Эксперт добавил, что ранее стороны уже подписывали соглашения на сотни миллионов долларов, включая проекты по перевалке нефти, транспортировке зерна, развитию портов и созданию совместного инвестиционного фонда объёмом около 300 миллионов долларов США.

“На предстоящем форуме ожидается переход к новой фазе - прямым B2B-контрактам в агропроме, энергетике, IT и "зеленой" экономике. Важным станет и обмен опытом между экспортно-ориентированными компаниями, которые могут использовать инфраструктуру друг друга для выхода на третьи рынки: в Турцию, Европу и Ближний Восток”, - сказал Е.Батырханов.

Эксперт отметил, что предстоящий бизнес-форум продемонстрирует, что экономическое партнёрство Казахстана и Азербайджана опирается на доверие частного сектора. Это повышает инвестиционную привлекательность обоих государств и формирует новую культуру делового взаимодействия в Каспийском регионе.