Общество Материалы 19 октября 2025 02:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет чемпионат страны по национальной борьбе

БАКУ /Trend/ - Чемпионат страны по борьбе среди юниоров и взрослых пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Национальной спортивной ассоциации Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Согласно информации, турнир пройдет на Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В соревнованиях за медали поборются борцы из различных клубов, обществ и спортивных организаций столицы и регионов.

Основная цель чемпионата – определение состава сборной Азербайджана на следующий год в соответствующих возрастных группах, а также формирование здорового образа жизни посредством спорта среди подростков и взрослых, массовая пропаганда и поощрение национальных видов борьбы.

Отметим, что соревнование пройдет 16 ноября.

