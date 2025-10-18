Назван объем средств на ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в Иране

БАКУ /Trend/ - На солнечные электростанции, введенные в эксплуатацию сегодня в Иране, было потрачено 75 триллионов риалов (около 129 миллионов долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на мероприятии, организованном 11 октября по случаю ввода в эксплуатацию новых солнечных электростанций в стране.

По его словам, с вводом в эксплуатацию солнечных электростанций мощностью 250 мегаватт потенциал выработки электроэнергии электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии, в стране увеличился до 2,55 тысячи мегаватт. Таким образом, этой электроэнергией можно ежемесячно обеспечивать 145 тысяч жителей.

Алиабади сообщил, что сегодня в 14 провинциях страны также началось строительство солнечных электростанций мощностью 400 мегаватт. К концу иранского года (20 марта 2026 года) потенциал выработки электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии, в стране увеличится до 7 тысяч мегаватт.

Иранский министр заявил, что основное внимание уделяется увеличению потенциала выработки электроэнергии электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии, в стране до 13,1 тыс. мегаватт к 2029 году.

Следует отметить, что в мероприятии, организованном в связи с вводом в эксплуатацию солнечных электростанций, приняли участие Президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие официальные лица.