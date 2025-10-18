Иран проводит разведку нефти и газа в провинции Ардебиль

БАКУ/Тrend/ - В провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана и граничащей с Азербайджаном, ведутся работы по разведке нефти и газа.

Как сообщает Тrend, об этом в интервью местным СМИ сказал глава геологоразведочного отдела Национальной иранской нефтяной компании Мохйеддин Джафари.

По его словам, проводятся двумерные и трёхмерные (2D и 3D) геологоразведочные работы.

Джафари отметил, что, учитывая наличие нефтедобычи и месторождений нефти в Азербайджане, он рассчитывает на обнаружение новых запасов в провинции Ардебиль.

Представитель компании отметил, что в настоящее время геологоразведочные работы ведутся в 26 провинциях страны, включая провинции Хузистан, Фарс, Ардебиль, Северный Хорасан, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Кирманшах, Илам и Бушехр.

Следует отметить, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С учётом имеющегося технологического оборудования Иран способен добыть 340 миллиардов баррелей. Иран может использовать около 30%, а 70% остаётся неиспользованным под землёй.

