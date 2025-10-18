Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях «AZIREX-2025», 18 октября покинули Бакинский порт.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Следует отметить, что корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран вошли в территориальные воды нашей страны 15 октября и прибыли к месту сбора для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, которые проходили в Азербайджане.

