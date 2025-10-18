Восстановление независимости олицетворяло национально-духовное возрождение народа - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В истории каждого народа есть дни, которые меняют его судьбу и определяют его дальнейший путь. Одним из таких знаменательных дней для азербайджанского народа является 18 октября – День восстановления независимости.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

Он отметил, что, приняв Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики», Верховный Совет Азербайджанской Республики воплотил в жизнь освободительные стремления народа и заложил правовую основу для восстановления национальной государственности.

«Восстановление независимости было не только политическим событием, но и олицетворяло национально-духовное возрождение. Возрождение Азербайджана как независимого государства происходило нелегко. В начале 1990-х годов политическая нестабильность, экономические трудности и армянская агрессия усугубили ситуацию», - сказал А.Гараев.

Политолог отметил, что с возвращением к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году в стране были восстановлены стабильность и принципы государственности: «Благодаря сильному государственному строю, независимой внешней политике и экономическим реформам Азербайджан сохранил свой суверенитет и встал на путь развития».

По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ещё больше укрепил свою независимость и стал одним из влиятельных государств. Историческая победа 2020 года стала настоящим триумфом независимости страны.

"Независимость – это не только политический статус государства, но и свобода духа народа, выражение его национальной идентичности. Азербайджанский народ нелегко обрёл эти ценности. Сегодня как граждане независимого Азербайджана мы должны развивать свою Родину, ещё больше возвеличивать её имя в мире. Это не просто дата – это символ гордости, воли и свободолюбия нашего народа. День восстановления независимости вновь возвращает нас к нашему прошлому, призывает нас осознать ценность нашего государства, беречь его и передать будущим поколениям еще более сильным», - сказал политолог.