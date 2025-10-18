Узбекистан и Япония обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - 16 октября заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов провёл встречу с директором по сельскому хозяйству и региональному развитию японского фонда Silk Road Foundation, бывшим заместителем министра сельского хозяйства Японии Ёситсугу Минагавой, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития шелководства в Узбекистане, расширение взаимодействия в аграрной сфере, реализацию совместных проектов, а также возможности научно-технологического обмена.

Во время встречи были представлены конкретные инициативы по внедрению японских технологий в сельское хозяйство Узбекистана. Особое внимание уделялось вопросам укрепления инвестиционного и научного партнёрства, в том числе разработке образовательных программ, созданию инновационных кластеров и исследовательских центров.

По итогам переговоров узбекская сторона пригласила представителей Японии принять участие в саммите **«Япония и Центральная Азия»**, который планируется провести в конце 2025 года. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и продвижении совместных инициатив в сфере шелководства в рамках предстоящего форума.

