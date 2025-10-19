Экономика Азербайджана показала рост за январь-сентябрь

БАКУ/ Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 95,229 миллиарда манатов валового внутреннего продукта (ВВП), что на 1,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет.

Согласно информации, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,9 процента, а в ненефтегазовом секторе – выросла на 2,9 процента.

Отмечено, что 34,2 процента производства ВВП пришлось на долю промышленности, 10,5 процента – на торговлю; 7% - транспорт и складирование, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6,8%, строительство – 6,6%, сфера размещения туристов и общественного питания – 2,8%, информация и связь – 1,8%, прочие отрасли – 20,7%, а чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

Было отмечено, что ВВП на душу населения составил 9300,3 маната.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!