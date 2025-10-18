БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан.

Как сообщает Trend, министерство обороны братской страны опубликовало в социальных сетях публикацию, посвящённую 34-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.

В публикации подчёркивается незыблемое единство двух братских стран.

«Мы искренне приветствуем братский азербайджанский народ. Мы всегда будем едины под девизом «Одна нация, два государства». Да здравствуют Турция и Азербайджан!» — говорится в публикации.