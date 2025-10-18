С участием судов ASCO проводится буксировка СПБУ «Нептун»

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 18 октября 2025 16:53 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - С участием судов ASCO, входящей в холдинг AZCON, 18 октября началась буксировка самоподъемной буровой установки (СПБУ) «Нептун» к месту её работы на шельфе – платформе «Умид».

Как сообщает Trend, в операции участвуют буксировочно-снабженские суда ASCO «Мардакан», «Зира» и «Андога».

Следует отметить, что СПБУ «Нептун» была доставлена ​​в нашу страну из туркменского сектора Каспийского моря при поддержке судов ASCO в июне этого года для проведения работ по модернизации. Эта операция проводилась при участии судов «Говсан», «Говсан-2», «SOCAR-1», «Андога», «Шувелан» и «Мардакан».

