Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ/Trend/ - Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству «Казинформ».

«Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном: объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн долларов. Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии», - добавил глава государства.