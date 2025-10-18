Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации по программе "Борьба с пожаром" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа офицеров и мичманов Военно-морских сил Азербайджанской Республики приняла участие в курсе повышения квалификации «Борьба с пожаром», организованном в учебном командовании Саруджа паша военно-морской базы Фоча в городе Измир Турецкой Республики, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие, расширившие свои теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности, освоили современные подходы к выявлению причин возникновения и механизмов распространения пожаров, изучили профилактические меры и эффективные стратегии их тушения. Были выполнены практические задачи по управлению различными типами пожаров и их ликвидации.

Совершенствуя навыки оперативного реагирования в реальных условиях, соблюдения требований безопасности и применения технических средств, азербайджанские военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.