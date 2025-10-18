Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Политика Материалы 18 октября 2025 12:13 (UTC +04:00)
В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству «Казинформ».

Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита Президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: «В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень».

Лента

Лента новостей

Читать все новости