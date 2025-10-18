Назван объем производства асфальта и бетона в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 87,9 тыс. тонн асфальта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство асфальта в стране увеличилось на 23,5 тыс. тонн, или на 36,5%.

В то же время в январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 3,4 млн тонн бетона. Это на 288,1 тыс. тонн, или на 7,8%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что общий объем производства в сфере строительных материалов в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года составил 1,044 млрд манатов, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период производство цемента сократилось на 1,8%, кирпича и продукции из цемента и бетона — на 6,8%, а производство извести — на 28,4%.