Обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центрального командования США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Поприветствовав гостей, министр обороны рассказал им об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение сложившимся уровнем двусторонних связей и мероприятиями, реализуемыми по различным направлениям сотрудничества.

Адмирал Брэд Купер, в свою очередь, поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство, отметив, что взаимные визиты способствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Гость выразил признательность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул необходимость развития двустороннего сотрудничества.

В заключение были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.