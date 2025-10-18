Новый этап развития Среднего коридора. Маршрут из Кашгара укрепляет транспортные связи Китая и Европы

БАКУ /Trend/ - Поскольку структура мировой торговли продолжает меняться, страны и компании ищут более устойчивые и эффективные логистические решения. Геополитические изменения, рост морских издержек и увеличивающийся спрос на альтернативные транспортные коридоры подчеркивают стратегическую важность сухопутных маршрутов, соединяющих Азию и Европу. В этом контексте запуск нового мультимодального контейнерного маршрута из китайского Кашгара в Азербайджан через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан становится не просто региональным инфраструктурным проектом - он отражает более широкое стремление к связности, экономической диверсификации и интеграции в Евразии.

Первые грузы были отправлены из Кашгара 15 октября; они должны прибыть в Узбекистан к 21 октября, а в Туркменистан - к 24 октября, прежде чем продолжить движение в направлении Азербайджана и Каспийского региона. Этот коридор также представляет собой стратегическую перестройку евразийской логистики, предлагая альтернативу традиционному Северному маршруту и одновременно укрепляя торговые потоки через Центральную Азию.

Инициатива отражает растущее внимание лидеров Китая и стран Центральной Азии к углублению экономической интеграции. Диверсификация транспортных цепочек и развитие железнодорожного сообщения делают Средний коридор важнейшей торговой артерией между Китаем, Европой и другими регионами. Он также открывает новые маршруты в Южную Азию и на Ближний Восток, показывая потенциал коридора для трансформации региональных торговых и инвестиционных потоков.

С 2022 года объемы перевозок по Среднему коридору выросли почти на 90%, что подтверждает его растущую стратегическую значимость. По оценкам Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейской комиссии, к 2030 году объем перевозок по коридору может достигнуть 10-11 миллионов тонн в год.

Азербайджан превратился в ключевой узел этой сети, связывающей Восток и Запад, Север и Юг. С крупнейшим коммерческим каспийским флотом, способным обрабатывать до 25 миллионов тонн грузов в год, девятью международными аэропортами и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивающей бесперебойные логистические потоки, страна стала незаменимым звеном развивающейся евразийской транспортной системы.

Узбекистан играет ведущую роль в модернизации коридора. В интервью Trend министерство транспорта подчеркнуло активные усилия страны по расширению логистических центров и укреплению международного железнодорожного сообщения.

"Строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан уже ведется, что отражает её стратегическое значение для Евразии. Эксперты отмечают, что новая линия может стать кратчайшим маршрутом из Китая в Европу и на Ближний Восток, сократив расстояние примерно на 900 километров и время доставки на неделю, что принесет значительные экономические выгоды странам-участницам", - отметил источник в ведомстве.

Президент Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в Габале подчеркнул, что соединение Среднего коридора с железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан и в перспективе с Трансафганским коридором создаст многосекторальную стратегическую транспортную сеть по всему региону. "Мы полностью поддерживаем поэтапное развитие Среднего коридора. Наша главная цель - обеспечить его конкурентоспособность и создать наиболее благоприятные условия для бизнеса", - сказал он.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй отметила значение коридора в рамках инициативы "Один пояс, один путь". "Развитие инфраструктурной связанности занимает центральное место в концепции "Один пояс, один путь". Китай и его партнеры укрепляют региональные железнодорожные связи через железнодорожный экспресс Китай-Европа и развивают Средний коридор, включая маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан, создавая всеобъемлющую и многомерную транспортную сеть по всей Евразии", - подчеркнула она.

Международные эксперты, включая Moody’s, отмечают, что укрепление Среднего коридора выгодно не только для ключевых экономик - Казахстана, Азербайджана и Грузии, но и для стран, таких как Узбекистан и Кыргызстан, которые получают преимущества от расширения региональной интеграции. Железнодорожный транспорт обеспечивает более быстрые, надежные и потенциально экологичные альтернативы морским маршрутам, создавая коридору конкурентные преимущества и стимулируя рост торговых потоков с 2022 года.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что стратегическое значение коридора еще больше возрастет после запуска железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Он также подчеркнул экономическую и геополитическую значимость Зангезурского коридора, назвав его важной частью возрожденного Шелкового пути. "Вместе эти инициативы создадут новые экономические и транзитные возможности для наших стран", - сказал он.

Маршрут из Кашгара - это не просто новая транспортная линия, это свидетельство широкой трансформации евразийской логистики. В условиях растущего внимания к эффективности, устойчивости и диверсификации Средний коридор становится стратегической основой регионального развития. Объединяя множество стран в единую мультимодальную сеть, он не только укрепляет торговые связи, но и повышает экономическую устойчивость, открывает инвестиционные возможности и способствует более глубокой региональной интеграции, демонстрируя, что сегодняшние инициативы формируют коммерческий и геополитический ландшафт будущего.