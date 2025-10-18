Назван объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано 75,3 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 3,2 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии в Россию сократился на 55,1 млн кВт/ч или в 1,7 раза по объему и на 4,1 млн долларов США или в 2,3 раза в стоимостном выражении.

При этом за восемь месяцев 2025 года из России в Азербайджан было продано 59,5 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 2,1 млн долларов США.

В стоимостном выражении этот показатель на 342 тыс. долларов США или на 19,4% больше и на 1,4 млн кВт/ч или на 2,4% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан экспортировал 919,9 млн кВт/ч электроэнергии в четыре страны – Россию, Грузию, Иран и Турцию – на сумму 52,7 млн ​​долларов США. Это меньше на 4,8 млн долларов США или 8,3% в стоимостном выражении и на 98,8 млн кВт/ч или 10% по объёму, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период Азербайджан импортировал из России, Грузии и Ирана 115,6 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 4,9 млн долларов США. Это на 26 тыс. долларов США или 0,5% меньше в стоимостном выражении и на 7,6 млн кВт/ч или 6,2% меньше по объёму, чем за первые 8 месяцев прошлого года.