Сахиба Гафарова прибыла в Швейцарию для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером
Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Саxибой Гафаровой прибыла в
город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее
Межпарламентского союза, сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с
общественностью
парламента Азербайджана.
В международном аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при офисе ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза и ряд её встреч с главами делегаций стран-участниц.