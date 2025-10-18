Сахиба Гафарова прибыла в Швейцарию для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 18 октября 2025 18:23 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Саxибой Гафаровой прибыла в город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью
парламента Азербайджана.

В международном аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при офисе ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза и ряд её встреч с главами делегаций стран-участниц.

