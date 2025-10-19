Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Гран-при в Мексике (ФОТО)

Азербайджан Материалы 19 октября 2025 09:50 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на турнире Гран-при, прошедшем в мексиканской Гвадалахаре, завоевав в общей сложности три медали — две золотые и одну бронзовую.

Как сообщает Trend, Хидаят Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, стал чемпионом, одержав победу в финале над представителем Чехии Хусниддином Керимовым.

Ещё одно золото в копилку сборной принёс Вусал Каландарзаде (до 81 кг), который в решающем поединке одолел финского дзюдоиста Ээту Иханамаки.

Бронзовую медаль Азербайджану принес Рашид Мамедалиев (до 73 кг), выигравший в схватке за третье место у канадца Джастина Лемирзена.

