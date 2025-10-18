Объем производства автобензина в Азербайджане увеличился

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 1,081 млн тонн автомобильного бензина.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 10,8 тыс. тонн или на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За 9 месяцев прошлого года в стране было произведено 1,070 млн тонн автомобильного бензина.

На 1 октября текущего года запасы готовой продукции составляли 62,2 тыс. тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства нефтепродуктов в Азербайджане увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,047 млрд манатов.