Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США (ФОТО)

Политика Материалы 18 октября 2025 18:45 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием и адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера.

Как сообщает Trend, гость поздравил Президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США в Вашингтоне.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил особую роль Президента Дональда Трампа в этом вопросе. Подчеркнув, что подписанные в Вашингтоне документы создают широкие возможности для развития региона, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения уже адаптировались к жизни в условиях мира.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в последнее время, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

