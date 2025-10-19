Хроника 44-дневной Отечественной войны: 19 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 19 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС.

- На официальной странице в соцсети X Президента Ильхама Алиева была размещена публикация о том, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана.

- Президент Ильхам Алиев поздравил начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту.

- На официальной странице в соцсети X Президента Ильхама Алиева была размещена публикация об освобождении ряда сел Джебраильского района.

- Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении боевой техники и вооружении врага.

- В результате артобстрела Тертерского района армянской армией мирный житель получил ранение.

- Иран сбил разведывательный БПЛА Армении.

- ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции на государственной границе.

- Азербайджанская армия захватила еще несколько единиц брошенной военной техники ВС Армении.

- В Агдаме ВС Армении обстреляли съемочную группу AzTV, в результате чего журналист получил ранение.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило видеозапись военных трофеев, которые были захвачены у ВС Армении в Джебраильском и Физулинском направлениях.