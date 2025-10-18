Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 18 октября 2025 12:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном отличаются высокой степенью взаимного доверия

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству «Казинформ».

«За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства», - отметил глава государства.

