Президент Ильхам Алиев: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет

Политика Материалы 13 января 2026 18:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Последние два года, - после антитеррористической операции, с 2023 года по сегодняшний день, во всех этих регионах - в Агдере, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде возрождается жизнь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

Подчеркнув, что возвращение переселенцев на другие находившиеся в свое время под оккупацией территории началось пять лет назад, глава государства отметил, что на сегодняшний день размещены уже 73 тысячи человек – как бывшие переселенцы, так и те, кто не был переселенцем, но работает, трудится и получает образование на освобожденных территориях. И с каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет.

