Подписан протокол по итогам VI заседания Азербайджано-итальянской совместной межправкомиссии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Trend, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В рамках мероприятия также был принят План действий, предусматривающий реализацию в 2026-2027 годах 65 мер по 18 направлениям.

