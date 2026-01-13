Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Подписан протокол по итогам VI заседания Азербайджано-итальянской совместной межправкомиссии (ФОТО)

Экономика Материалы 13 января 2026 12:51 (UTC +04:00)
Подписан протокол по итогам VI заседания Азербайджано-итальянской совместной межправкомиссии (ФОТО)

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Trend, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В рамках мероприятия также был принят План действий, предусматривающий реализацию в 2026-2027 годах 65 мер по 18 направлениям.

