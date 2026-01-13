Европейские компании реализуют проекты ОБСЕ по развитию "зеленых" портов в Каспийском регионе

БАКУ /Trend/ - Глобальная группа в сфере инжинирингового консалтинга, инспекций и сертификации RINA и ведущая консалтинговая компания для портов, терминалов и логистики с сильной экспертизой в устойчивой цифровизации и интермодальных железнодорожных операциях HPC Hamburg Port Consulting получили пятилетний контракт в рамках проекта ОБСЕ «Содействие развитию «зелёных портов» и связности в Каспийском регионе», сообщает Trend со ссылкой на немецкую портово-логистическую компанию HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG).

Отмечается, что офис координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности (OCEEA) запустил проект «зелёные порты», чтобы помочь ряду портов в Каспийском и Чёрном морях, таких как Баку, Актау и Курык, Туркменбаши и Батуми, управлять растущим транзитным спросом при одновременном повышении уровня устойчивости.

"Проект направлен на снижение экологического следа транспортных перевозок за счёт внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, цифровых инноваций и технологий связности, а также продвижения климатических действий", - сообщает компания.

Также отмечается, что в проект включён специальный компонент по обеспечению гендерного равенства, обеспечивающий расширение возможностей женщин в рассматриваемой сфере.

Как сообщили в компании, третья фаза проекта опирается на результаты предыдущих этапов и охватывает интеграцию возобновляемой энергетики, климатическую устойчивость, цифровые системы мониторинга, гендерное равенство и обучение - при поддержке регионального сотрудничества.

Согласно информации, в течение пятилетней программы RINA и HPC будут оказывать поддержку в подготовке для каждого порта индивидуальных аналитических материалов и планов действий по переходу к низкоуглеродным операциям и экологическому мониторингу, а также технических спецификаций для пилотных инвестиций и мер по институциональному укреплению.

"Ключевые направления работы включают технико-экономические обоснования по возобновляемой энергетике и климатической адаптации, проектирование систем экологического мониторинга и цифровых решений, внедрение гендерно-ориентированных политик, а также программу обучения, сочетающую онлайн-курсы с учебным визитом в ведущие европейские порты. Координация этих усилий между несколькими странами способствует укреплению сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Грузией, помогая согласовывать национальные портовые стратегии и повышать устойчивость Среднего коридора", - сказали в компании.

Отмечается, что к завершению проекта порты получат дорожные карты по климату и энергетическому переходу, технические документы для пилотных проектов и усиленный институциональный потенциал для внедрения практик устойчивого портового управления.

Подчеркивается, что проект также создаст межстрановую платформу сотрудничества для участвующих портов, чтобы поддерживать обмен знаниями и обеспечить, чтобы «зелёная» и цифровая трансформация оставалась общей региональной целью.