Италия может стать ключевым партнером Азербайджана для выхода на рынки ЕС и Средиземного моря - замглавы МИД

БАКУ/Trend/ - Италия может стать одним из ключевых надёжных партнёров Азербайджана, открывающим доступ к рынку Средиземного моря и рынку Европейского союза, охватывающему 500 миллионов потребителей.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, одной из главных целей комиссии является расширение инвестиционных и бизнес-возможностей как в Италии, так и в Азербайджане:

«В то же время обе страны придерживаются стратегического подхода в развитии связующих проектов, экономических, культурных и межличностных отношений. Италия может стать надёжным партнёром Азербайджана, открывающим доступ к рынку Средиземного моря и к рынку Европейского союза, охватывающему 500 миллионов потребителей».

Отметим, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Так, в январе-ноябре 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Италией составил 11,243 миллиарда долларов США. По информации Государственного таможенного комитета, это на 926,8 миллиона долларов США или на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Италией составил 25,21% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Италия заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Италию продукции на сумму 10,803 миллиарда долларов США. Это на 960,2 миллиона долларов США или на 9,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, Италия заняла первое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшее количество продукции за отчетный период.

За этот период на сырую нефть и нефтепродукты из битуминозных пород пришлось 6,525 миллиарда долларов США от общего объема экспорта продукции в Италию. Стоимость этого объема экспорта составила 12,671 миллиона тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород, экспортируемых из Азербайджана в Италию, увеличилась на 383,1 миллиона долларов США или на 6,2%, а объем — на 2,808 миллиона тонн или на 28,5%.