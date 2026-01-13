Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан

Политика Материалы 13 января 2026 19:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

«Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе. Только мы, как великая нация, добились этого, причем всего за 44 дня. А после этого – в течение одного дня», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости