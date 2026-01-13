В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Кармен. История Хосе"

БАКУ /Trend Life/ - 23 и 24 января в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля

"Кармен. История Хосе" по инсценировке Исмаила Имана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Кармен. История Хосе" - сценическая интерпретация повести Проспера Мериме, раскрывающая трагическую силу страсти и ревности, способную разрушить человеческую жизнь. История простого солдата Хосе, чья любовь к свободной и непокорной Кармен превращает его судьбу в цепь роковых решений, предстает как психологическая хроника внутренней борьбы. Кармен воплощает стихию свободы и влечения - силу, которую невозможно подчинить или исправить. Спектакль исследует глубину человеческих страстей, моральные выборы и неизбежные последствия неукротимого чувства, ведущего к трагическому финалу.

Режиссёр-постановщик - Турал Мустафаев, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Анар Юсуфов, хореограф - Камилла Алиева, пластическое решение - Эльнур Исмаилзаде. В ролях - народный артист Азербайджана Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева и Мурад Мамедов, актеры - Саида Велибекова, Илькин Мехтиев, Фарид Гусейнов, Рашад Алияров, Сяма Велиева, Говхар Шахбанова, Диляра Назарова, Фидан Агавердиева, Сабина Асим.

