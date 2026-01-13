БАКУ /Trend Life/ - В Государственный фонд кино Азербайджана поступили редкие видеоматериалы, отражающие моменты съёмок ряда художественных фильмов, сообщил Trend Life директор фонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев.

Видеоматериалы были переданы председателем Ассоциации каскадёров Азербайджана, заслуженным деятелем культуры Али Мамедовым. Долгие годы он занимался постановкой каскадерских трюков в различных фильмах, а также по собственной инициативе фиксировал процесс съёмок на видео.

Переданные материалы были оцифрованы и подготовлены в формате видеороликов в Государственном фонде кино Азербайджана.

На архивных кадрах отражен съёмочный процесс фильмов "Kənar adamlar", "Cavad xan", "Qarabağdır Azərbaycan", "Sahə", "Əlavə təsir" и "Dolu".

