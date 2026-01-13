Новая эра цифрового банкинга: следите за всеми банковскими операциями в Birbank

Первое в Азербайджане цифровое банковское приложение Birbank полностью интегрировалось с нормативными актами и технической платформой Центрального банка, регулирующими концепцию «Открытого банкинга». Благодаря этому впервые на финансовом рынке страны данная функциональность стала доступна в мобильном приложении Birbank.

Теперь клиенты Birbank могут удобно просматривать счета в других банках, подключенных к системе «Открытого банкинга», прямо в мобильном приложении. Это позволяет пользователям контролировать все свои финансовые операции из одного места и получать удобный и простой инструмент для мониторинга.

Для подключения достаточно выполнить следующие шаги:

• Войдите в мобильное приложение Birbank;

• Перейдите в раздел «Открытый банкинг»;

• Выберите опцию добавить счет другого банка;

• В открывшемся списке выберите нужный банк и добавьте счет.

После этого вся информация о совершенных операциях за последние 90 дней будет доступна в приложении Birbank. Обратите внимание, что на данном этапе данные о депозитах и кредитах не отображаются, а выполнение переводов, платежей и других операций не предусмотрено. Клиенты могут в любое время удалять добавленные банковские счета и отзывать предоставленные разрешения.

Скачать приложение можно по ссылке: http://www.b-b.az/bbha

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.