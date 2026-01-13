В Азербайджане аннулирована регистрация одного из интернет-провайдеров

БАКУ /Trend/ - Агентство информационных и коммуникационных технологий (İKTA), регулирующий орган в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг в Азербайджане, аннулировало регистрацию ООО «Premiumnetaz» в качестве поставщика услуг интернет-телекоммуникаций.

Об этом Trend сообщили в İKTA.

Сообщается, что в ходе разбирательства, проведенного İKTA, было обнаружено, что в документы, представленные компанией для регистрации в качестве поставщика услуг интернет-телекоммуникаций, впоследствии была внесена неверная информация. Поскольку это создает прямое правовое основание для аннулирования регистрации в соответствии с «Правилами ведения регистрации операторов и провайдеров, предоставляющих услуги интернет-телекоммуникаций», утвержденными постановлением Кабинета министров № 427 от 12 октября 2017 года, министерство цифрового развития и транспорта приняло соответствующий административный акт, и регистрация ООО «Premiumnetaz» в качестве поставщика услуг интернет-телекоммуникаций была аннулирована.

Абонентам рекомендуется проверять официальный статус регистрации оператора и провайдера через интернет-информационные ресурсы министерства и İKTA перед заключением договора на оказание услуг.

