Azercell запускает новые роуминговые интернет-пакеты!

Мобильный оператор предоставляет возможности связи без границ

Azercell Telecom обновляет линейку роуминговых интернет-пакетов, предлагая абонентам более выгодные и гибкие условия пользования мобильным интернетом за рубежом. Новые предложения позволяют клиентам эффективно решать рабочие и личные задачи, оставаться на связи с близкими во время поездок за пределами страны, обеспечивая комфортный и надёжный роуминг-опыт.

Так, лидирующий мобильный оператор с самой широкой сетью роуминга на местном рынке предлагает интернет-пакеты объёмом 500 МБ, 2 ГБ, 5 ГБ и 10 ГБ.

Для краткосрочных поездок предусмотрены пакеты объемом 500 МБ за 10 AZN на 3 дня и 2 ГБ за 25 AZN на 10 дней. Для длительных поездок и более интенсивного использования интернета предлагаются 30-дневные пакеты объемом в 5 ГБ за 50 AZN и пакет объемом в 10 ГБ за 75 AZN.

Роуминговые интернет-пакеты Azercell доступны в сетях 260 операторов более чем в 100 странах мира, список которых регулярно обновляется.

Подробную информацию об обновленных роуминговых пакетах можно получить на официальном сайте Azercell.