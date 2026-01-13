В Вене обсуждена роль Среднего коридора между Востоком и Западом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С 12 по 15 января в Вене проходит «Турецкая неделя», организованная совместно Организацией тюркских государств (ОТГ) и представительствами государств-членов организации в Венском офисе ООН.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, «Тюркская неделя» началась с торжественного открытия выставки «Тюркский мир на Шелковом пути» в Венском отделении ООН.

В церемонии открытия выставки, организованной Постоянным представительством Азербайджанской Республики при международных организациях в Вене, приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, руководители ряда международных организаций Венского отделения ООН, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вене.

Отмечено, что на церемонии открытия выступил С. Шарифов, представляющий Азербайджан как председательствующую в настоящее время страну в ОТГ.

Он рассказал о приоритетах председательства Азербайджана в ОТГ, упомянул Нахчыванское соглашение, подписанное с целью создания вышеупомянутой организации, Габалинскую декларацию, подписанную на 12-м саммите глав государств ОТГ, а также о сути декларации, принятой на неформальном саммите в Будапеште. Он затронул экономический потенциал сотрудничества между тюркскими государствами и подчеркнул роль Среднего коридора между Востоком и Западом.

С. Шарифов также затронул актуальные вопросы сотрудничества между тюркскими государствами в сфере культуры, науки и образования, а также проинформировал участников о состоявшемся 100 лет назад в Баку Первом Тюркологическом конгрессе, посвященном изучению общего тюркского культурного наследия и языка, и о проведении в этом году в Баку 2-го Тюркологического конгресса.

В ходе открытия выставки выступили К.Омуралиев, а также руководители Управления ООН по наркотикам и преступности (UNDOC), Организации промышленного развития ООН (UNIDO) и Международного агентства по атомной энергии (IAEA).

На выставке представлены фотографии и экспонаты, отражающие богатое культурное наследие и древнюю историю тюркских народов.

В рамках визита С.Шарифов и К.Омуралиев встретились с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (IAEA) Рафаэлем Мариано Гросси, заместителем генерального директора Управления ООН по космическим вопросам (UNOOSA) Дриссом Эль-Хадани и заместителем генерального директора UNIDO Фату Хайдара и обсудилb потенциальное сотрудничество между ОТГ и данными организациями.

Кроме того, в рамках «Тюркской недели» в штаб-квартире ОБСЕ планируется проведение круглого стола на тему «От Шелкового пути к Среднему коридору: содействие развитию транспортной и торговой инфраструктуры», гала-концерта с участием представителей культуры тюркских государств и третьей тренинговой программы по повышению потенциала диаспоры ОТГ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!