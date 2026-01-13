В прошлом году в Италию было поставлено 38% азербайджанского газа

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Италию было поставлено 9,5 миллиардов кубометров или 38% азербайджанского газа.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети «X».

Отмечается, что Азербайджан и Италия провели 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Согласно информации, в переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии, крупнейшего торгового партнёра Азербайджана Эдмондо Чириелли.

"Мы обсудили достижения, укрепляющие наше многоплановое стратегическое партнёрство во всех сферах, а также новые проекты, включённые в повестку сотрудничества. Мы также оценили перспективные возможности для взаимодействия с Италией, куда в прошлом году было экспортировано 38% (9,5 миллиарда кубометров) газа, в таких областях, как энергетика, транспорт, инвестиции и технологические инновации.

По итогам заседания Межправительственной комиссии, которое мы совместно возглавляли, был принят План действий, предусматривающий реализацию 65 мероприятий в 18 сферах на 2026–2027 годы", - говорится в публикации.

Отметим, что экспорт азербайджанского газа в Италию осуществляется через Трансадриатический газопровод (TAP).

ТАР, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).