Одна из причин девальвации в Иране - дефицит госбюджета – член Торговой палаты

БАКУ /Trend/ - Одной из главных причин девальвации иранской валюты является дефицит государственного бюджета.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга член иранской Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Мохаммед Реза Наджафиманеш.

По его словам, на протяжении многих лет правительство вынуждено было обращаться в банки за необходимой иностранной валютой из-за дефицита государственного бюджета.

Наджафиманеш отметил, что это автоматически приводит к росту ликвидности в стране, и в настоящее время она превышает 130 квадриллионов риалов (приблизительно 130 миллиардов долларов).

Напомним, что с конца декабря в Иране проходят протесты из-за резкого обесценения национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем.

Следует добавить, что иранская валюта значительно потеряла в стоимости по отношению к иностранным валютам в последние месяцы. Недавно 1 доллар США на иранском "черном рынке" стоил 1,45 миллиона риалов, а 1 евро — 1,7 миллиона риалов.