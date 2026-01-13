БАКУ/Trend/ - В Баку проходит 6-е заседание Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Trend, в рамках заседания обсуждаются текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики, торговли, промышленности, инвестиций, а также малого и среднего бизнеса.

Сопредседателем Комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с итальянской — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

Выступая на мероприятии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что на сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу было поставлено 54,3 миллиарда кубометров газа, из них 45,4 миллиарда кубометров — в Италию.

По его словам, в прошлом году Италия получила 10,34 миллиона тонн нефти только через Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), а также в целом 9,5 миллиарда кубометров газа:

"В то же время итальянская компания CESI SpA является нашим консультативным партнером по подготовке технико-экономических обоснований проектов "зеленых" энергетических коридоров Каспий — Чёрное море — Европа и Центральная Азия — Азербайджан. "Зеленый" энергетический коридор Каспий — Чёрное море — Европа, который будет поэтапно введен в эксплуатацию с 2032 года, создаст возможности для поставок электроэнергии на европейский рынок, в том числе в Италию", - подчеркнул он.

В мероприятии принимают участие представители правительств Азербайджана и Италии, а также представители соответствующих ведомств.

Новость обновляется

