Художники Азербайджана и Узбекистана реализовали онлайн-проект "Дружба на Шелковом пути" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного сотрудничества Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, Союза художников Азербайджана и посольства Узбекистана в Азербайджане была реализована международная онлайн-выставка "Дружба на Шёлковом пути", сообщили Trend Life организаторы.

Проект приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

В выставке представлены произведения 18 профессиональных художников Азербайджана и Узбекистана, объединяющие различные творческие стили и эстетические взгляды. Работы отражают общее цивилизационное пространство, сформированное Великим Шёлковым путём, а также общую историческую память, культурно-духовное наследие азербайджанского и узбекского народов сквозь призму современного художественного мышления.

В рамках онлайн-выставки был представлен каталог, дополняющий идейное и художественное содержание проекта.

Каталог открывается вступительным словом депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместителя председателя Комитета по культуре Гюнай Эфендиевой. В нём отмечается, что совместная выставка азербайджанских и узбекских художников "Дружба на Шёлковом пути" является очередным прекрасным примером культурного единства двух братских стран и народов. Была подчеркнута важность объединения деятелей искусства двух стран на единой культурной платформе и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в своём вступительном слове охарактеризовал проект как яркий символ глубоких исторических, культурных и духовных связей между двумя братскими народами:

Куратором проекта по Азербайджану является депутат Милли Меджлиса, председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, куратор по Узбекистану - член Творческого союза художников Узбекистана Хуршед Халилов. Оформителем каталога онлайн-выставки выступил фотограф-дизайнер Союза художников Нахчыванской АР Араз Худиев.

Отметим, что проект "Дружба на Шёлковом пути" задуман как долгосрочная культурная инициатива, а представленная выставка является первой частью данного проекта.

