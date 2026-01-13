Подписан план совместных мероприятий между Минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях укрепления воинской дисциплины и предотвращения правонарушений в Азербайджанской Армии, между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики подписан план совместных мероприятий на 2026 год.

Об этом Trend сообщили в Минобороны.

"В документе определены сроки и места проведения совместных мероприятий, запланированных на 2026 год, а также ответственные лица.

В соответствии с планом мероприятий в течение 2026 года предусматривается организация встреч сотрудников Военной прокуратуры с военнослужащими, проходящими службу в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях Министерства обороны.

В рамках встреч будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!