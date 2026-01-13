Иран выполнит справедливые требования граждан - спикер

БАКУ/Trend/ - Все соответствующие учреждения и органы Ирана будут непрерывно работать над выполнением справедливых требований граждан.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня в иранском парламенте спикер Мухаммед Багир Галибаф.

По его словам, в связи с экономическим кризисом и тяжелыми условиями жизни у граждан Ирана справедливые требования. Все соответствующие официальные учреждения страны должны непрерывно работать над их выполнением.

Галибаф отметил, что необходимо поблагодарить граждан за участие вчера (12 января) в протестах в поддержку правительства во всех городах Ирана. Несмотря на наличие обоснованной критики, миллионы иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать правительство, которое пресекло вмешательство извне.

Отметим, что с конца декабря начались протесты в связи с резким обесцениванием национальной валюты Ирана риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами. Несмотря на поступление сообщений о погибших и раненых во время протестов, точная цифра не была предоставлена.

Вчера в Иране состоялся митинг в поддержку правительства.

