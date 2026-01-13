В Иране ограничен доступ к интернету на фоне протестов

БАКУ /Trend/ - В последние дни введение ограничений на интернет в Иране - решение, которое правительство не приветствует.

Как сообщает Trend, об этом заявила сегодня (13 января) в ходе брифинга в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани.

По ее словам, нынешнее иранское правительство принципиально выступает за обеспечение гражданам доступа к интернету.

Мохаджерани отметила, что в то же время органы безопасности страны из-за сложившейся ситуации приняли решение о введении ограничений на доступ в интернет.

Она подчеркнула, что иранское правительство считает доступ к интернету правом граждан и выразила надежду на скорое восстановление доступа к интернету в стране.

Следует отметить, что протесты продолжаются с конца декабря прошлого года из-за резкого обесценивания иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Хотя сообщалось о погибших и раненых во время протестов, точная цифра не предоставляется.

С 8 января в Иране был ограничен доступ к интернету на фоне протестов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!