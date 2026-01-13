Азербайджанская сокровищница - уникальные перламутровые четки c сюжетами миниатюр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Продолжаем знакомить читателей Trend Life с уникальными и редкими экспонатами из богатых коллекций музеев Азербайджана.

Одним из таких экспонатов являются четки (тасбих) XIX века, хранящиеся в постоянной экспозиции "Сокровищница азербайджанского искусства" Национального музея искусств Азербайджана.

Тасбих - это традиционные молитвенные четки, широко используемые в исламской культуре для повторения молитвенных формул (зикр). Помимо духовного значения, они часто становились предметами декоративно‑прикладного искусства, будучи выполненными из дорогих материалов и украшенными изысканной резьбой или лаковой росписью.

Четки выполнены из перламутра и покрыты лаком и демонстрируют высокий уровень развития декоративно‑прикладного искусства Азербайджана, мастерство художников того времени и утончённый эстетический вкус. Это произведение искусства состоит из 8 небольших квадратных панелей, украшенных сюжетными сценами.

Изображения в основном охватывают бытовые темы, сцены повседневной жизни. Особое внимание привлекает сцена встречи знатной женщины с аскетом - мотив, широко распространённый в миниатюрной живописи. Аскеты изображались как мудрые личности, передающие людям философию жизни и духовные ценности. На панелях четок также мастерски отражены другие образы в миниатюрном стиле.

