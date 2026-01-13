Участие гражданского общества в мирном процессе должно быть институционализировано — Фархад Мамедов

БАКУ/Trend/ - Победа нынешнего правительства Армении на парламентских выборах позволит нам институционализировать участие гражданского общества в мирном процессе.

Как сообщает Trend, об этом сегодня в ходе общественного обсуждения темы «Роль гражданского общества в мирном процессе» заявил директор Южно-Кавказского исследовательского центра Фархад Мамедов.

«Наше сегодняшнее достижение заключается в том, что между двумя сторонами сформировалась коммуникация на уровне гражданского общества», — подчеркнул он.

Ф. Мамедов также отметил, что главным препятствием для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является то, что в Конституции Армении по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!