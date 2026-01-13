"Зеленый" энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа" позволит извлечь выгоду и Италии – министр

БАКУ/Trend/ - "Зеленый" энергетический коридор «Каспий-Черное море-Европа», который будет вводиться в эксплуатацию поэтапно с 2032 года, позволит Италии получать выгоду от электроэнергии, поставляемой на европейский рынок.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

"Итальянская компания CESI SpA является нашим партнером по консультациям при подготовке технико-экономических обоснований для проектов "зеленых" энергетических коридоров "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан", – подчеркнул министр.

П.Шахбазов добавил, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, и на ее долю приходится 25% внешнеторгового оборота и 46,7% экспорта Азербайджана.

Отметим, что технический потенциал возобновляемых источников энергии в стране оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами «зеленой энергии», где совокупный потенциал ВИЭ достигает 20 ГВт.

Прогнозируется, что доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигнет 25% к 2027 году и 30% к 2030 году. В рамках первого этапа (до конца 2027 года) планируется ввод около 2 ГВт мощностей, а в последующие годы — более 6 ГВт. Если на первом этапе приоритет будет отдан внутреннему потреблению, то далее — экспорту электроэнергии и энергоснабжению дата-центров.

Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане тесно связано с формированием международных "зеленых" энергетических коридоров, включая маршруты Каспийское море – Черное море – Европа, Центральная Азия – Азербайджан, Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Турция – Грузия – Болгария.

