Названа рыночная стоимость инвестпортфеля SOFAZ в Италии

БАКУ/Trend/ - Текущая рыночная стоимость инвестиционного портфеля Государственного фонда нефти Азербайджана (SOFAZ) в Италии составляет 2,8 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на VI Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии в Баку.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день из Азербайджана в Италию было инвестировано 342 миллиона долларов, а из Италии в Азербайджан - 805 миллионов долларов.

«У нас есть большой потенциал в этой сфере. В настоящее время рыночная стоимость инвестиционного портфеля SOFAZ в Италии составляет 2,8 миллиарда долларов. Для обеспечения роста этих показателей подписание соглашения о стимулировании и взаимной защите инвестиций является одним из необходимых шагов, стоящих перед нами», - сказал он.

По словам П.Шахбазова, в прошлом году Азербайджан сохранил статус основного поставщика нефти для Италии и второго по величине поставщика природного газа, обеспечив поставку 10,34 миллиона тонн нефти и в целом 9,5 миллиарда кубометров газа только через SOCAR.

«Италия, являющаяся крупнейшим покупателем азербайджанской нефти и газа в Европе, получила примерно 45% всего объема экспорта нефти и 38% всего объема экспорта газа», - добавил министр.

Напомним, что 18 июля 2025 года SOFAZ заключил соглашение с ведущей компанией в области возобновляемой энергетики Enfinity Global о приобретении 49% доли в портфеле солнечных фотоэлектрических (PV) электростанций мощностью 402 МВт, расположенных в Италии.

В рамках соглашения Enfinity привлекает инвестиционных партнёров для поддержки своего портфеля в Италии, что позволит компании реинвестировать средства и ускорить реализацию проектов общей мощностью 2,6 ГВт в солнечной энергетике и 5,3 ГВт в хранении энергии, укрепляя ее позиции крупнейшего независимого производителя электроэнергии в стране.

Инвестиционный портфель включает 14 солнечных электростанций, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья. Производимая ими электроэнергия реализуется по долгосрочным договорам купли-продажи (PPA), что обеспечивает клиентам стабильные цены на электроэнергию и гарантирует устойчивые денежные потоки. Ожидается, что данные объекты будут ежегодно производить около 685 ГВт∙ч чистой электроэнергии, что позволит сократить выбросы CO₂e примерно на 184 950 тонн в год — эквивалент годового потребления электроэнергии более чем 250 000 домохозяйств Италии.