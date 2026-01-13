Азербайджан и Италия проведут более 60 мероприятий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия планируют провести 65 мероприятий по 18 направлениям в 2026-2027 годах.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на VI заседании Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии в Баку.

В ходе обсуждений были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере политического взаимодействия, торговли и экономики, промышленности, энергетики, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, науки, культуры и других областей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!