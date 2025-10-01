Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Euronews опубликовал материал об успехах Бакинского форума по безопасности

Политика Материалы 1 октября 2025 11:55 (UTC +04:00)
Euronews опубликовал материал об успехах Бакинского форума по безопасности

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В издании Euronews опубликован материал об успехах недавнего Бакинского форума по безопасности.

Как сообщает Trend, в материале отмечается, что в третьем Бакинском форуме по безопасности в Азербайджане приняли участие представители более 80 стран, сосредоточив внимание на международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, дезинформацией и гуманитарными кризисами.

Форум собрал официальных лиц со всего мира для обсуждения вопросов трансграничной координации и современных угроз безопасности.

"Выступившие подчеркнули, что только через единые стратегии правительства можно эффективно противостоять глобальным террористическим сетям. Впервые в форуме приняла участие ООН, что подчеркивает значимость мероприятия для выработки реальных мер безопасности. Делегаты пришли к выводу, что международное сотрудничество сегодня критически важно для защиты граждан, укрепления устойчивости государств и развития доверия между странами в условиях быстро меняющегося ландшафта безопасности", - говорится в статье.

Лента

Лента новостей

Читать все новости