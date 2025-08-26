Исторический визит Президента Ильхама Алиева в США укрепил международный статус Азербайджана - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Триумфальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон, находящийся в центре внимания всего мира, не только укрепляет авторитет и позиции страны на международной политической арене, но и открывает новые перспективы для обеспечения долгосрочного мира в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании, посвященном историческому визиту Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон.

Премьер-министр отметил, что прием Президента Ильхама Алиева в Вашингтоне, столице самой могущественной страны мира, в Белом доме на самом высоком уровне с большим уважением и почтением, проявленное к главе государства особое расположение, искренность и высокая гостеприимность, а также вручение Президентом США символического ключа от Белого дома Президенту Азербайджанской Республики является ярким выражением особого отношения американского Президента к личности и лидерству Президента Ильхама Алиева.

"Подписанные в рамках визита исторические документы, с одной стороны, способствуют выведению азербайджано-американских отношений на новый этап развития и на уровень стратегического партнёрства, а с другой — закладывают основу процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, способствуя решению чрезвычайно важных для Азербайджана и региона вопросов", - отметил он.

А.Асадов также заявил, что после восьмого ноября последовало восьмое августа, и весь мир вместе с нами стал свидетелем следующего исторического события.

"Дата восьмого августа, вписанная золотыми буквами в историю азербайджанской дипломатии, ознаменовалась достижением целей концепции мира нашей страны, которая прошла долгий, трудный, но славный путь, основанный Великим Лидером Гейдаром Алиевым и в совершенстве развитый в соответствии с вызовами времени Президентом Ильхамом Алиевым.

Эти достижения являются логическим результатом выдающегося руководства Президента Азербайджана, его неустанных усилий, непоколебимой стальной воли, решимости и принципиальности, выдающегося дипломатического мастерства, дальновидения и мудрых решений. На их основе были созданы новые геополитические реалии — освобождение Карабаха и всех оккупированных территорий, обеспечение полного суверенитета страны, а также укрепление авторитета Азербайджана на международной арене.

В поствоенный период внешняя политика Азербайджана выдвигает в качестве главного приоритета обеспечение прочного мира, взаимное признание государственных границ и открытие коммуникационных линий. В связи с этим особое значение имеют документы, подписанные в Вашингтоне", - добавил он.

